شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار العقارية": رموز "التوكن"ليست عملة رقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة إعمار العقارية، المدرجة بسوق دبي المالي أن رموز "التوكن" التي تخطط لإطلاقها باستخدام تقنية "بلوك تشين" هي عبارة عن نظام للولاء لجميع منتجاتها، بما في ذلك العقارات والتجزئة والإحالة للعلامة التجارية.

وأكدت أنها ليست عملة رقمية وأنها لا تعتزم إطلاق عملة خاصة للمدفوعات من جهة خارجية، بحسب سي إن بي سي عربية.

وكشفت المجموعة في وقت سابق عن توظيف الإمكانات الكبيرة لتقنية "البلوك تشين"، مع خطط لتقديم رموز "التوكن" الخاصة بمجمعاتها، إلى العملاء والشركاء بنهاية العام الحالي وذلك في مبادرة هي الأولى من نوعها.

ويأتي ذلك بعد أن نفت شركة إعمار العقارية، مؤخرا قبولها للعملات الرقمية في مبيعاتها العقارية، موضحةً أنها تقبل الدفعات من العملات الصادرة من الحكومة وبشكل أساسي بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.