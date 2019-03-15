شكرا لقرائتكم خبر عن "هيرمس" تتوقع ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار للسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع تقرير حديث لمجموعة هيرميس أن تؤدي مراجعة أوزان مؤشرات "فوتسي"، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم، إلى دخول تدفقات بأكثر من 1.3 مليار دولار إلى الأسواق الخليجية المدرجة بمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

مشيرة إلى أن أكبر هذه التدفقات ستدخل إلى السوق السعودية بواقع 600 مليون دولار، تليها بورصة الكويت بـ500 مليون دولار، وفقا لموقع العربية نت.

يشار إلى أن ترقية السوق السعودية لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة سيتم على خمس مراحل، وستكون المرحلة الأولى بنسبة 10%.

في حين سيتم انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر إس آند بي داو جونز على مرحلتين، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

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وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً في المؤشر بمنطقة الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسواق الناشئة وقد ترتفع هذه النسبة لنحو 4.6% في حال تم إدراج شركة أرامكو.

وكانت "أخبار اليوم" قد أشارت في تقرير سابق إلى أن السوق السعودي على موعد مع تدفقات تقترب قيمتها من 3 مليار دولار (11.3 مليار ريال) حال ترقيتها لقائمة الأسواق الناشئة بمؤشر "فوتسي".

وفوتسي للأسواق الناشئة هو مؤشر تم تدشينه في عام 2000، وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة ضمنه مع تعديله لاحتساب نسبة الأسهم الحرة لهذه الشركات.