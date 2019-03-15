شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار البيع تدفع "كيمانول" لتحقيق الأرباح في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة كيمائيات الميثانول، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 46.2 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 27.7 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 94.22 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 20.4 مليون ريال في العام 2017.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في 2018 إلى زيادة متوسط أسعار بيع المنتجات وتحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة وترشيد المصروفات، وذلك بالرغم من انخفاض مبيعات منتج محسنات الخرسانة خلال عام 2018 بسبب الإغراق في الأسواق المحلية والخليجية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تمت خلال عام 2018 أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي أُعلن عنها على موقع تداول بتاريخ 6 فبراير 2018.

وارتفعت الإيرادات إلى 701.6 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 683.2 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 43.82 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 12.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.