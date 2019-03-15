شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دور للضيافة" تُوصي بتوزيع 25 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة دور للضيافة، اليوم الخميس، للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018 بإجمالي 25 مليون ريال.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إن التوزيعات ستكون على أساس 100 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 25 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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ووفقاً للبيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بشركة السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018 بإجمالي 25 مليون ريال، بحصة تبلغ 25 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وعلى صعيد نتائج الأعمال المالية، حققت الشركة تراجعا في الأرباح بنسبة 36% إلى 58.1 مليون ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 90.6 مليون ريال في العام 2017.