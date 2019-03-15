شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد الأسترالي" تتخارج من "أرامكس" بـ 602.6 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد سهم شركة أرامكس خلال جلسة أمس الأربعاء صفقة كبيرة نفذت (خارج السوق) بقيمة 602.6 مليون درهم؛ عبر 147.34 مليون سهم، بسعر 4.09 درهم.

وأوضح بيان لسوق دبي المالي أنه من خلال هذه الصفقة تخارجت شركة البريد الأسترالي "Australia post transaction services pty" من كامل حصتها في الشركة.

فيما لم تفصح "أرامكس" عن المشترين.

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وفي نهاية جلسة الأربعاء، ارتفع سهم «أرامكس» 9.13%، أمس، ووصل إلى 4.38 درهم وهو أعلى مستوى منذ يناير 2017.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تحقيق صافي أرباح بلغ 492.6 مليون درهم إماراتي خلال العام 2018، مقارنة مع 435.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة التي نتجت عن تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز"، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 24% إلى 538.3 مليون درهم إماراتي مقارنة مع العام 2017.