شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دريك آند سيكل" تبحث خطة إعادة الهيكلة في الأول من أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال المدرجة في سوق دبي المالي دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الإثنين الموافق الأول من أبريل المُقبل، للتصويت على خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، إلى أن الجمعية ستبحث الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتصفقة أو إغلاق أو بيع بعض فروع الشركة أو الشركات التابهة حسب متطلبات إعادة الهيكلة.

كذلك ستبحث الجمعية الموافقة على تعيين اثنين من أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذي قاموا بالاستقالة.

وسبق أن أعلنت الشركة عن تعيين "خالد جرار" مديراً مالياً تنفيذياً للشركة و"محمد غانم" مديراً قانونياً، و"مايك غرانت" مديراً تنفيذياً لإعادة الهيكلة.

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وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن لجنة إعادة الهيكلة ستكون برئاسة "عبيد بن طوق"، وتضم في عضويتها كلا من "خميس بوعميم" و"أحمد الكيلاني" و"توفيق أبو السعود".

وجدير بالذكر أن الشركة قامت، في نوفمبر الماضي، بتعيين مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة للعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة بالتعاون مع لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها مؤخراً.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الماضي، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.