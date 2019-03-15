شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ريم للاستثمار تتراجع 57.6% خلال 2018 وإدارتها تُوصي بتوزيع 14 فلسا للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة ريم للاستثمار، المُدرجة بسوق أبوظبي الثانوي، عن تحقيقها تراجعاً في الأرباح بنسبة 57.6% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، اليوم الخميس، بأن الشركة حققت صافي ربح خلال العام 2018 بلغت 416.8 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 982 مليون درهم خلال العام 2017.

وتراجع صافي الربح من الاستثمارات إلى 325.3 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح من الاستثمارات بلغ 826.8 مليون درهم في العام 2017.

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كذلك ارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات إلى 59.9 مليون درهم بالعام 2018، مُقابل خسائر من الانخفاض في قيمة الاستثمارات بلغت 8.4 مليون درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المُساهمين عن العام 2018 بما نسبته 14% من رأس المال، أو ما يعادل 14 فلسا، وبقيمة تبلغ 777.5 مليون درهم.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح في النصف الأول من العام 2018 بلغت 248.7 مليون درهم مقابل 954.9 مليون درهم بالفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع 73.95%.