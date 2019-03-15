شكرا لقرائتكم خبر عن "جازان للطاقة" تتحول للخسارة وتتكبد 3.6 مليون ريال في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة جازان للطاقة والتنمية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 3.2 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسارة تشغيلية بلغ 853.9 ألف ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 4.8 مليون ريال في العام 2017.

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وعزت الشركة تحقيق الخسائر في 2018 إلى الانخفاض في المبيعات بسبب الانخفاض في مبيعات الروبيان الناتجة عن المنافسة الحادة وإنخفاض الأسعار مما نتج عنه تجميد كمية كبيرة من المنتج لبيعها عند تحسن الأسعار في عام 2019.

كذلك تراجعت إيرادات العقار بسبب الركود العام في هذا القطاع، فضلاً عن إرتفاع مصروفات البيع والتوزيع بسبب الزيادة في رسوم الخدمات وكذلك تحميل مصروفات تمويلية في العام الحالي مع عدم وجود مصروفات تمويلية في العام 2017.

وتراجعت الإيرادات الإجمالية إلى 68.5 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 80.2 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 8.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 58.2%.