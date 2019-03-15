شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات دبي الوطني يبدأ تسويق سنداته الدولارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أمس أن بنك الإمارات دبي الوطني، بدأ تسويق سندات دائمة مقومة بالدولار بسعر استرشادي أولي في نطاق 6.375 و6.5%.

وفوّض "الإمارات دبي الوطني" كل من "بي.إن.بي باريبا" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" وبنك أبوظبي الأول و"إتش.إس.بي.سي" و"نومورا" وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار، بحسب وكالة رويترز.

وسيكون الإصدار المزمع بقيمة مليار دولار، وسيتكون من سندات إضافية دائمة لدعم رأس المال الأساسي غير قابلة للاستدعاء مدتها 6 سنوات.

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والسندات الدائمة مشابهة لأدوات الملكية حيث إنها لا تحمل أجل استحقاق.

يذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 10 مليارات درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 8.3 مليار درهم حلال العام 2017.

وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 17.4 مليار درهم في 2018، مقابل 15.5 مليار درهم خلال العام 2017.

وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% للمساهمين (40 فلساً للسهم الواحد)، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.