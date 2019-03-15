شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبس الأهلية" تتحول للربحية في 2018 وإدارتها تُوصي بتوزيع 40 هللة للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الجبس الأهلية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 11.5 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 16.4 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 11.4 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 15.9 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الإيرادات في 2018 إلى ارتفاع صافي المبيعات للعام 2018 مقارنة بالعام 2017 بنسبة 39.8% بسبب تنشيط المبيعات.

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وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 61.2 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 42.8 مليون ريال في العام 2017.

وفي المُقابل، انخفضت تكلفة المبيعات للعام 2018 مقارنةً بالعام 2017 بسبب الترشيد في المصروفات الصناعية وتعديل طرق احتساب اهلاك الآلات والمعدات.

واوصي مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام 2018، بقيمة 12.7 مليون ريال، بما يُعادل 40 هللة للسهم، وبما نسبته 4% من القيمة الإسمية للسهم.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 4.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 10.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.