شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بتروكيم" تبحث توزيع نصف ريال للسهم عن 2018 في 7 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الوطنية للبتروكيماويات "بتركيم"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأحد الموافق 7 أبريل المُقبل، للنظر في مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2018 بقيمة 240 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان لموقع "تداول" المالي- اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 480 مليون سهم، بما يعادل نصف ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفاد البيان، بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.

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هذا وستصدق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن البيانات المالية والحسابات الختامية للعام المالي المُنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 1.6 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وكانت عمومية الشركة قد قررت توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017 بقيمة 240 مليون ريال بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل نصف ريال للسهم الواحد.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 888 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.