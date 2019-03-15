شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي: قانون الدين العام يوفر أداة إضافية لإدارة السيولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه بات بعد صدور قانون الدين العام في وضع يمكنه من إجراء عمليات السوق المفتوحة، بمعنى بيع السندات الحكومية للبنوك لامتصاص السيولة أو ضخها، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق رأس المال المحلية.

وقال إن إدارة السيولة باستخدام أدوات الدين الُمصدَرة محلياً، ستوفر لمصرف الإمارات المركزي أداة إضافية لتعزيز قدرته على إدارة السيولة على نحو استباقي أكبر.

وأشار إلى أنه عندما أجريت عمليات السوق المفتوحة بنجاح، مثلاً من قبل السلطات النقدية لهونج كونج وسنغافورة، أثبتت تلك العمليات أنها أداة قوية تضمن سيولة كافية تتماشى مع أهداف السلطة النقدية، وترسخ استقرار النظام المصرفي.

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وأكد المركزي في أحدث التقارير التي أصدرها، ضرورة تحسين قدراته على التنبؤ بالسيولة المحلية من أجل تقدير أوجه النقص أو الزيادة على أساس يومي، والتصرف وفقاً لذلك بإجراء عمليات منتظمة في السوق المفتوحة لمواءمة السيولة المحلية مع أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي، بحسب صحيفة الخليج.

ورجح مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، أن يهيئ قانون الدين العام الجديد المصدر حديثا الأجواء لتطوير سوق للسندات المقومة بالدرهم بالدولة.

وكشفت وزارة المالية الإماراتية في أكتوبر الماضي عن صدور مرسوم قانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية، مشيرة إلى أن ذلك القانون يهدف إلى تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام.

ويمكن القانون البنوك التي تعمل بالدولة من شراء السندات الحكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية بازل 3 للبنوك.