شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز الغرير:"المشرق" منفتح لمناقشة أي عمليات دمج أو استحواذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عن أن البنك منفتح لمناقشة أي عمليات دمج أو استحواذ.

وقال إن حدوث المزيد من عمليات الاندماج بين بنوك في إمارات مختلفة سينعكس إيجاباً على القطاع.

ورجح استمرار التوجه نحو المزيد من عمليات الاندماج في القطاع المصرفي الإماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب صحيفة البيان.

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وقالت وكالة بلومبرج الإخبارية في تقرير أعدته يناير الماضي إن دولة الإمارات هي التي قادت زمام المبادرة في حركة الاندماج بين بنوك المصارف في منطقة الخليج.

وذكرت الوكالة أن دولة الإمارات شهدت في 2016 صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، لتتمخض عن كيان مصرفي عملاق هو الأكبر من حيث حجم الأصول وهو بنك أبوظبي الأول.

وسبق هذا الاندماج عملاق آخر بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في بنك الإمارات دبي الوطني.

وأضاف التقرير أن الإمارات الآن بصدد صفقة اندماج كبرى أخرى بين ثلاثة بنوك وهي:بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، والمتوقع أن تتمخض عن قوة مصرفية إقليمية يبلغ حجم أصولها 110 مليارات دولار.