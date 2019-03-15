شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المشرق يعتزم تحويل 50% من فروعه إلى "رقمية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، إن البنك يعتزم العام الحالي تحويل 50% من فروع المصرف أو 25 فرعاً إلى فروع رقمية تمكن العميل من القيام بكافة عملياته المصرفية.

وأشار في تصريحات على هامش انطلاق الدورة الثالثة من جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بفات" بدبي، إلى أن المشرق يعتزم استثمار نصف مليار درهم في تعزيز عملية التحوّل الرقمي في البنك خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى ضرورة أن تقوم البنوك بتهيئة وتدريب موظفيها للتكّيف مع التحوّل الرقمي ومنحهم المرونة التي يلقونها في شركات التقنية، بحسب صحيفة البيان.

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وكشفت البيانات المالية للبنك عن تحقيق صافي ربح خلال الربع الرابع من 2018 بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.

وعلى نحو آخر، حقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 2.06 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار درهم خلال العام 2017، بزيادة بلغت 0.4%.

وبلغ الدخل التشغيلي خلال العام 2018 نحو 5.9 مليار درهم بتراجع سنوي قدره 1.3% مقارنة بمبلغ 6 مليار درهم في 2017.