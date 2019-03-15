شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو القطاع المصرفي الإماراتي 6.5% في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّع رئيس اتحاد مصارف الإمارات نمو أصول القطاع المصرفي بالدولة بين 6 إلى 6.5% بنهاية 2019 .
وأكد عبد العزيز الغرير في تصريحات على هامش انطلاق الدورة الثالثة من جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بفات" بدبي، أن القطاع يتمتع بسيولة قوية ونسبة جيدة من كفاية رأس المال بمعدل 18%.
وتوقع أن يحقق القطاع المصرفي نتائج جيدة هذا العام وأفضل بالمقارنة مع نظرائه في أوروبا وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن البنوك تدفع في سبيل النمو هذا العام بعد أن تخطت تحديّات العامين الماضيين، بحسب صحيفة البيان.
وأشار إلى أن بنوك الدولة استفادت من نضوج نظام المعلومات الائتمانية في الدولة في خفض المخاطر لجهة صيرفة الأفراد، كما أن القطاع اليوم هو أكثر خبرة بسبل دعم وإقراض قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي.
وتوقع محللون في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في وقت سابق استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الجاري بدعم من النمو الاقتصادي ومستويات السيولة والرسملة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بنمو القطاع المصرفي الإماراتي 6.5% في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.