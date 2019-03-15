شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بنمو القطاع المصرفي الإماراتي 6.5% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّع رئيس اتحاد مصارف الإمارات نمو أصول القطاع المصرفي بالدولة بين 6 إلى 6.5% بنهاية 2019 .

وأكد عبد العزيز الغرير في تصريحات على هامش انطلاق الدورة الثالثة من جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بفات" بدبي، أن القطاع يتمتع بسيولة قوية ونسبة جيدة من كفاية رأس المال بمعدل 18%.

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وتوقع أن يحقق القطاع المصرفي نتائج جيدة هذا العام وأفضل بالمقارنة مع نظرائه في أوروبا وغيرها من المناطق، مشيرا إلى أن البنوك تدفع في سبيل النمو هذا العام بعد أن تخطت تحديّات العامين الماضيين، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن بنوك الدولة استفادت من نضوج نظام المعلومات الائتمانية في الدولة في خفض المخاطر لجهة صيرفة الأفراد، كما أن القطاع اليوم هو أكثر خبرة بسبل دعم وإقراض قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحيوي.

وتوقع محللون في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في وقت سابق استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الجاري بدعم من النمو الاقتصادي ومستويات السيولة والرسملة.