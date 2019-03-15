شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 14-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 9.50 درهم، الا انه اغلق عند مستوى 9.42 درهم، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاق الثلاثاء الماضي، ويقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 9 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.37 درهم وبين مستوى المقاومة هو 9.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط