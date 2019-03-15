شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يواصل نزيف الخسائر -تحليل صباحي- 14-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم نزيف الخسائر الذي بداه منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 5.05 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، وهو ما قد يهبط بالسهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 4.95 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.02 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.07 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط