شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) مازالت الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 14-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازالت الضغوط البيعية تسيطر على تداولات السهم منذ بداية الشهر الحالي، حيث تراجع امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 1.37 درهم، مسجلا ادنى مستوى خلال الجلسة، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1.45 درهم، والذي فشل في تجاوزه على مدى الاسبوعين الماضيين، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 1.10 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.34 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.40 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط