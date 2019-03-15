شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 14-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 4.70 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس سيطرة القوى البيعية على تداولات السهم، ويلامس السهم حاليا خط "Tenkan Sen" والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع معها ان تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 4.35 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.65 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.75 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط