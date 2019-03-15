شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يرتفع بقوة -تحليل صباحي- 14-03-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا قويا خلال جلسة امس الأربعاء حيث اغلق عند مستوى 4.78 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 4.85 درهم، وهو الهدف السعري الذي توقعنا الوصول اليه في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الأسبوع الماضي، مصحوبا بارتفاع ضخم في كيمة التداول، مما يعكس ارتفاع التفاؤل لدى المتداولين في الاجل القصير، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى 4.85 درهم، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 5.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.65 وبين مستوى المقاومة هو 4.97 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد