شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تستجيب للضغوط وتوقف تسليم طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "بوينج" الخميس أنها أوقفت تسليم طائرات طراز "737 ماكس" في أعقاب سقوط طائرتين إثيوبية وإندونيسية في أقل من خمسة أشهر ووقف دول وشركات عالمية استخدام هذا الطراز.



وقالت "بوينج" إنها ستواصل إنتاج طائرات "737 ماكس"، ولكنها ستوقف التسليم على ألا يؤثر هذا القرار على وتيرة إنتاجها بمعدل 52 طائرة شهرياً.



وجاء هذا القرار بعد ضغوط دولية حيث أكدت الشركة على سلامة الطراز "737 ماكس" بينما أوقف دول العالم استخدامه، وأمر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأربعاء بوقف استخدامها.



وعلى أثر الأزمة، هبط سهم "بوينج" بأكثر من 11% هذا الأسبوع، لكنه حقق مكاسب بنسبة 13% على مدار الاثنى عشر شهراً الماضية.