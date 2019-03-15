شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر في ختام التداولات وسط ضغوط على القطاع المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم وسط ضغوط على القطاعين المالي والتكنولوجيا واستقرار قطاع الطاقة، وذلك وسط عدم يقين بشان المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وجدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تصريحاته التي تطمئن الأسواق بشأن المفاوضات التجارية مع الصين، ولكنه لم يؤكد الاقتراب من إبرام اتفاق شامل بين البلدين.



يأتي ذلك بعد أن نقلت "بلومبرج" عن مصادر قولها إنه تم تأجيل القمة المرتقبة بين "ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" إلى أبريل/نيسان مبدلاُ من مارس/آذار.



وفي سياق متصل، تراجع سهم "بوينج" بنسبة 1% وأغلق عند 373.3 دولار مع استمرار أزمة وقف استخدام طائرات "ماكس 737" على خلفية سقوط طائرة إثيوبية من نفس الطراز.

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من ناحية أخرى، ارتفع خام "ويست تكساس" بنسبة 0.6% مغلقاً عند 58.61 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.7 دولار وأقل سعر عند 58 دولاراً.



على النقيض، تراجع خام "برنت" بنسبة 0.5% إلى 67.23 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 68.1 دولار وأقل سعر عند 67.03 دولار.



وفي نهاية جلسة الخميس، ارتفع "داو جونز" بأقل من 0.1% (ما يعادل سبع نقاط) إلى 25710 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 25753 نقطة وأقل مستوى عند 25621 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 6731 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7653 نقطة وأقل مستوى عند 7627 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد أغلق على انخفاض بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 2808 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 2815 نقطة وأقل مستوى عند 2803 نقاط.