شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بأكثر من 1% بالتزامن مع استقرار "بتكوين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الريبل خلال تداولات اليوم بالتزامن مع استقرار "بتكوين" في ظل ضغوط تنظيمية وتصريحات سلبية بشأن السوق.



ومن جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "جي كلايتون" بانه لا يزال متخوفاً بشأن حماية المستثمرين عند إطلاق صناديق متداولة مدعومة بالعملة الرقمية "بتكوين".



وأكد "كلايتون" أن رأيه محايد فيما يتعلق بالتداولات على العملات الرقمية مشيرا إلى أنه ليس ضد "بتكوين" وأخواتها كأصول، ولكنه لا يدعمها في نفس الوقت.

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ومن أكبر المشكلات التي تواجه استمرارية "بتكوين" "الطاقة" نظراً للحاجة إلى كميات وفيرة من الكهرباء لتعدينها، وفي هذا الصدد، ترى دراسة نشرتها "برايووتر هاوس كوبر" أن الطاقة المتجددة لن تجدي في استدامة "بتكوين".



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل في الساعة 10:39 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.30 دولار.



أما "بتكوين"، فقد استقرت عند 3883 دولاراً، وسجلت أعلى سعر عند 3932.3 دولار، وأقل سعر عند 3811.1 دولار.