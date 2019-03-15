شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تؤكد تعرضها لأكبر عطل تقني في تاريخها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "فيسبوك" أنها منصتها للتواصل الاجتماعي تعرضت لأعطال فنية هي الأكبر في تاريخها حيث ذكر موقع "داون ديتيتكتور" أن هذا العطل أثر على ملايين المستخدمين على مستوى العالم.



وذكر الموقع أن مستخدمي "فيسبوك" واجهوا مشكلات في النشر ومشاركة الصور، وظهرت أمامهم رسالة تقول إن شبكة التواصل الاجتماعي تخضع للصيانة وسوف تعود قريباً.



وطال الخلل الفني العديد من المستخدمين في دول أوروبية وآسيوية وحتى دول شرق أوسطية، وجميعهم واجهوا مشكلة في فتح "فيسبوك" أحياناً وعدم القدرة على استخدام خدماته في أحيان أخرى.

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وأشارت "فيسبوك" إلى أن هذا العطل مجرد مشكلة تقنية ولا يرجع إلى اختراق حسابات او ما أشبه، فيما رجح محللون أن المنصة الشهيرة لا تزال عرضة للاختراق.



وتعليقاً على ذلك، صرح المؤسس الشريك لتطبيق "واتساب" – الذي اشتراه مؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" عام 2014 مقابل 19 مليار دولار – "بريان أكتون" في ملتقى بجامعة "ستانفورد" بأن المخاطر الأكبر حالياً على مستخدمي الإنترنت تكمن في سهولة اختراق بياناتهم.



ونصح "أكتون" مجدداً الطلبة والمستخدمين حول العالم بحذف تطبيق "فيسبوك" من

اجهزتهم لما يراه من خطورة على حياتهم اليومية.