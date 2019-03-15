شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم "جونسون أند جونسون" 29 مليون دولار بعد إصابة سيدة بالسرطان نتيجة استخدام أحد منتجاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أمرت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية "جونسون أند جونسون" للمستحضرات الطبية بدفع تعويض قدره 29 مليون دولار لسيدة زعمت إصابتها بالسرطان بعد استخدامها لبودرة "التلك" التي تنتجها الشركة.



وتعد هذه القضية الأحدث بين سلسلة من القضايا ضد الشركة لنفس السبب والتي زعم أصحابها تعرضهم لمخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة استخدامهم لبوردة التلك بشكل منتظم.



وأكدت "جونسون اند جونسون" على انها ستستأنف على هذا الحكم مشددةً على خلو منتجاتها من أي مواد مسرطنة حيث أكدت على اختبارها وتحليلها ودراستها بشكل دقيق في عدد من المعامل والمختبرات حول العالم والتي أكدت سلامتها.

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وأعربت الشركة عن احترامها للحكم القضائي مشيرةً إلى أن القاضي ليس طبيباً او عالماًن وبالتالي، فإن الحكم مجرد شكل قانوني ولا علاقة له بدراسة المنتج مضيفةً أن بودرة التلك لا تحتوي على أي مواد مسرطنة.



وليست هذه القضية فقط، بل إن "جونسون اند جونسون" تواجه ثلاثةعشر ألف قضية مماثلة، كما ان الحكم يأتي بعد قرار من قاضٍ آخر في "لوس أنجلوس" عام 2018 بتعويض سيدة بمبلغ قدره 21.7 مليون دولار لنفس السبب.



وتراجع سهم "جونسون أند جونسون" اليوم، ولكنه لا يزال محافظاً على مكاسبه التي بلغت 8% منذ بداية العام لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 371.3 مليار دولار.