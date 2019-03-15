شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تنخفض بعد جلستين من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم عقب تحقيق مكاسب لجلستين متواليتين، ووقع المعدن تحت وطأة الضغوط بفعل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت مصادر لـ"بلومبرج" أنه قد تم تأجيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان القادم.



وثار قلق في الأسواق بشأن تأجيل هذه القمة وفسرها البعض بأنه لا يزال هناك خلافات عميقة تعوق إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين.

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ومع ذلك، أطلق الرئيس "ترامب" تصريحات اليوم جدد من خلالها التأكيد على أن المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد جداً.



وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:02 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.8% وأغلقت عند 15.171 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.47 دولار وأقل سعر عند 15.135 دولار.