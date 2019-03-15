شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان البريطاني يدعم مقترحاً بتمديد مهلة "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في أحدث تصويت هذا الأسبوع، وافق البرلمان البريطاني اليوم على مقترح بتمديد مهلة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لما بعد التاسع والعشرين من مارس/آذار.



وتقدمت الحكومة البريطانية برئاسة "تيريزا ماي" اليوم بمقترح يفضي إلى تأجيل "بريكست" حتى الثلاثين من يونيو/حزيران لو وافق البرلمان على اتفاقيتها مع بروكسل – قبل العشرين من مارس/آذار – وإما التأجيل لفترة اطول.



على أثر ذلك، زادت التكهنات في الأسواق بأن "ماي" تريد طرح اتفاقيتها حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة في الأسبوع المقبل، وذلك بعد رفضها هذا الأسبوع، ورفضها سابقاً اوائل العام الجاري.