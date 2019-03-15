شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني ينخفض في انتظار تصويت جديد بالبرلمان البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في انتظار تصويت ثالث بالبرلمان البريطاني يخص الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وسوف يعقد البرلمان البريطاني جلسة تصويت اليوم بشأن احتمالية تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد التاسع والعشرين من مارس/آذار ومنح المزيد من الوقت للمفاوضات مع بروكسل.



كان البرلمان قد رفض هذا الأسبوع الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" حول الخروج من التكتل الموحد، كما رفض أمس أيضاً "بريكست" دون اتفاق مع الجانب الأوروبي.

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ومن جانبه، أفاد المدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس" الأمريكي "جيمي ديمون" أن المملكة المتحدة ليست مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.



وتشير تكهنات إلى أن البرلمان البريطاني ربما يصوت لصالح عقد استفتاء ثانٍ بشأن "بريكست" وربما تأجيل الخروج لفترة قصيرة بعد نهاية الشهر الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:19 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3367 وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.334 وأقل سعر عند 1.3209.