شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً بعد مكاسب على مدار اليومين الماضيين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بعد جلستي من الارتفاع حيث تعرض المعدن الأصفر لضغوط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) في الساعة 17:29 جرينتش بنسبة0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.

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يأتي ذلك بعد تأجيل القمة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" إلى أبريل/نيسان بعد أن كانت ستعقد في نهاية مارس/آذار.



ورغم مخاوف بشأن خلافات محتملة بين واشنطن وبكين، إلا أن الرئيس الأمريكي أكد على أن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد جداً.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.1% إلى 1295.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1310.3 دولار وأقل مستوى عند 1292.5 دولار.