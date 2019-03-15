شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع أمام أغلب العملات الرئيسية بعد تأجيل القمة الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية بدعم من طلب المستثمرين عليه كملاذ آمن عقب تأجيل القمة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج".



ونقلت "بلومبرج" عن مصادر قولها إن القمة التي كان من المزمع انعقادها نهاية مارس/آذار الجاري تم تاجيلها إلى أبريل/نيسان المقبل.



وكان من المنتظر انعقاد هذه القمة لمناقشة سبل حل الخلافات التجارية بين البلدين وإبرام اتفاق تجاري تاريخي محتمل ينزع فتيل الحرب التجارية.

Advertisements



ويرى محللون أن تأجيل القمة يلمح إلى عمق الخلافات بين واشنطن وبكين على خلاف التصريحات الإيجابية التي يطلقها "ترامب" ومسؤولون في الإدارة الأمريكية من وقت لآخر.



ورغم ذلك، أكد الرئيس "ترامب" اليوم على أن الأمور تجري بشكل جيد جداً في المفاوضات مع الصين، وهدد في نفس الوقت الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صادراته لواشنطن حال رفض إجراء محادثات بين الولايات المتحدة والتكتل الموحد.



وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بحوالي ستة آلاف إلى 229 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:28 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.