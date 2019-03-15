شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على صادراتهم لأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الولايات المتحدة بشكل غير عادل فيما يخص العلاقات التجارية.



وأضاف "ترامب" أنه حال رفض الاتحاد الأوروبي إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، فإن إدارته ستفرض رسوماً جمركية على واردات البلاد من دول التكتل الموحد.



وكان الرئيس الأمريكي قد هدد في السابق باستهداف صناعة السيارات الأوروبية برسوم جمركية وأمر وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بالتحقيق حول ما إذا كانت واردات البلاد من السيارات وقطع الغيار من دول القارة العجوز تشكل تهديداً للأمن القومي من عدمه.



وعن المحادثات مع الصين، أكد "ترامب" مجدداً على أنها تسير بشكل جيد جداً ولكن لا يمكن الحديث بعد عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي مع بكين.