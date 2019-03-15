شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقلص مكاسبه..و"برنت" يتجه نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تداولات اليوم حيث قلص "ويست تكساس" مكاسبه بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وأنباء عن زيادة مخزونات الخام في عدد من الدول، في حين تحول "برنت" نحو التراجع.



وكشفت "أوبك" في تقريرها الشهري عن أن إنتاجها النفطي قد تراجع بحوالي 221 ألف برميل يومياً إلى إجمالي 30.5 مليون برميل يومياً خلال فبراير/شباط.



وفي سياق متصل، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مخزونات النفط لدى الدول الأعضاء ارتفع بحوالي 22.1 مليون برميل إلى 2.88 مليار برميل في يناير/كانون الثاني.

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على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:40 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:40 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 58.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.7 دولار وأقل مستوى عند 58 دولاراً.



على النقيض، تراجع سعر "برنت" بنسبة 0.4% إلى 67.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى أعلى سعر عند 68.1 دولار وأقل سعر عند 67.03 دولار.