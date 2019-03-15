شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع قليلاً بفعل ضغوط العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط انتعاش الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالتزامن مع مخاوف الأسواق بشأن المفاوضات مع الصين بالإضافة إلى القلق حيال تباطؤ نمو الاقتصاد الكندي.



ورفع البنك المركزي الكندي معدل الفائدة خمس مرات في الفترة بين يوليو/تموز 2017 وأكتوبر/تشرين الأول عام 2018، ومنذ ذلك الحين، لم يتم رفع الفائدة وسط توقعات بتثبيتها حتى النصف الثاني من العام الجاري.

Advertisements



وصعد مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:57 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وكشف تقرير نشرته "بلومبرج" عن أنه تم تأجيل القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" الصيني "شي جين بينج" في إشارة إلى عمق الخلافات التجارية بين البلدين.



وانخفض الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:09 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7506، وسجل أعلى مستوى عند 0.7531 وأقل مستوى عند 0.7487.