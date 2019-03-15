شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات بعد أنباء سلبية بشأن قمة "ترامب – شي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم بضغط الدولار على أسهم شركات التصدير بالإضافة إلى صدور بيانات سلبية بشأن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج".



وكشفت وكالات أنباء عن تأجيل القمة بين "ترامب" و"شي" إلى الشهر القادم بعد أن كانت التلميحات تشير إلى انعقادها هذا الشهر، وهو ما يعني استمرار العراقيل في طريق المفاوضات التجارية بين البلدين.



يأتي ذلك رغم تصريحات الممثل التجاري "روبرت لايثايزر" هذا الأسبوع بأن المفاوضات مع الصين تشهد تقدماً وتوافقاً حول النقاط الرئيسية مثل حماية حقوق الملكية الفكرية.

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على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:05 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بستة آلاف طلب إلى 229 ألفاً في الأسبوع الماضي.



وتراجع "داو جونز" في الساعة 14:15 جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 25648 نقطة)، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 7632 نقطة، فيما هبط "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.2% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 2806 نقاط.