شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تهبط بأكثر من 1% بعد بيانات صينية دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أقل من التوقعات في الصين.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 5.3% خلال فبراير/شباط مقارنة بتوقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 5.5%.



وأظهرت بيانات صينية أخرى ارتفاع معدل البطالة إلى 5.3% في الشهر الماضي الأمر الذي أثار القلق بشأن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

Advertisements



من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق في ترقب لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ضوء التصريحات الإيجابية التي انطلقت بشأنها في الآونة الأخيرة.



في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.8 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:55 جرينتش بنسبة 1.3% إلى 2.89 دولار للرطل، وسجل أعلى مستوى عند 2.93 دولار وأقل سعر عند 2.88 دولار.