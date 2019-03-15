شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر مع انحسار مخاوف تخمة المعروض الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع انحسار مخاوف تخمة معروض الولايات المتحدة ، بعد انخفاض غير متوقع فى المخزونات التجارية ،وتباطؤ إنتاج النفط للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

بحلول الساعة 12:50جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.55$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.35$،وسجل أعلى مستوي 58.65$ الأعلى منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 57.99$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 67.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 67.62$ ،وسجل أعلى مستوي 68.12$ الأعلى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر ،وأدنى مستوي 67.35 $.

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حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأربعاء ارتفاعا بنسبة 2.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.2% ، مع استمرار جهود أوبك فى دعم السوق.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.9 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 8 آذار/مارس، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.7 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد انخفضت الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي فى 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، لينزل الإجمالي إلى 12 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي البالغ 12.1 مليون برميل.

وبخلاف انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة "أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم" هناك أيضا دعم لارتفاع أسعار النفط فى الوقت الحالي ، مع استمرار جهود أوبك وروسيا لتحقيق التوازن فى السوق ،بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.