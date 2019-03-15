شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتد من أدنى مستوى فى حوالي أسبوعين مع انتعاش عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال خمسة أيام ، ليرتد من أدنى مستوى فى حوالي أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع مع تحسن شهية المخاطرة بالأسواق المالية ،وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى فى شهرين.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوي 96.79 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.48 نقطة ،وسجل أدنى مستوى عند 96.46 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.6% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى حوالي أسبوعين عند 96.32 نقطة ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

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ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس لنتعش من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من بداية هذا الأسبوع ، مع تحسن شهية المخاطرة فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع.

بلغت الأسهم الأوروبية الذروة خلال خمسة أشهر بعدما رفض البرلمان البريطاني انفصال البلاد دون اتفاق ،وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 9 آذار/مارس المتوقع 225ألف من 223ألف بالقراءة السابقة ، وتصدر مبيعات المنازل الجديدة المتوقع 622 ألف فى كانون الثاني/يناير من 621 ألف فى كانون الأول/ديسمبر.