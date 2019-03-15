شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض بأكثر من 1% بعد انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة بأكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتنزل من أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبعد انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.2% حتى الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.22$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.41$،وسجلت الأعلى عند 15.45$ ، والأدنى عند 15.20$.

أنهت أسعار الفضة تعاملات الأمس مستقرة دون أي تغيير يذكر ،بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 15.52$ للأوقية.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.3% ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال خمسة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى حوالي أسبوعين عند 96.32 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يضغط بالسلب حاليا على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تحسن مستويات الدولار بعد ارتداد عوائد سندات الخزنة الأمريكية "فئة عشر سنوات" من أدنى مستوى فى شهرين ، مع ارتفاع شهية المخاطرة فى مختلف أسواق الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

وقفزت الأسهم فى أوروبا والولايات المتحدة لأعلى مستوى فى خمسة أشهر ، ليتراجع الطلب مجددا على الأصول الاستثمارية الآمنة وعلى رأسها المعادن النفيسة الذهب والفضة.