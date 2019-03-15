شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 5 أشهر بعد رفض انفصال بريطانيا دون اتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى خمسة أشهر ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع ارتفاع شهية المخاطرة بعدما رفض البرلمان البريطاني انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ، ويجري فى وقت لاحق اليوم تصويتا جديدا على تأجيل موعدة مغادرة البلاد المحدد لها فى 29 آذار/مارس الجاري.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، مع رهان المستثمرين على رفض البرلمان البريطاني انفصال البلاد دون اتفاق.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود معظم أسهم القطاع بعد قفزة جديدة فى أسعار النفط ،وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها فى 2019 ، مع استمرار جهود أوبك فى دعم السوق ،وبعد انخفاض مخزونات وإنتاج الولايات المتحدة.

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صوت البرلمان البريطاني يوم الأربعاء "بعد إغلاق معظم الأسواق المالية فى أوروبا" بأغلبية 312 مقابل 308 عضوا لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يلزم الحكومة البريطانية استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وكانت حكومة "تيريزا ماي" قد حذرت سابقا من أن البلاد ستواجه تحديات سياسية واقتصادية ودستورية فى محال المغادرة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فى 29 آذار/مارس الجاري.

ويصوت البرلمان فى وقت لاحق اليوم على ما إذا كان ينبغي مطالبة الاتحاد الأوروبي تأجيل " بريكست" المقرر فى التاسع والعشرين من الشهر الجاري لفترة زمنية أخرى ، وفى حال موافقة البرلمان وهو الأمر الأقرب للحدوث ، يتطلب الأمر موافقة أكثر صعوبة من باقي الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،لتسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس حوالي 0.1% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6% متصدرا قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.