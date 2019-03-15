شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل انتعاش الدولار وصعود الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.9% حتى الساعة 10:03 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,297.52$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,308.85$،وسجلت أعلى مستوي 1,310.36$ ، وأدنى مستوي 1,295.93$.

حققت أسعار الذهب يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,311.11$ للأونصة ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.25% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال خمسة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى حوالي أسبوعين عند 96.32 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي انتعاش الدولار مع ارتداد عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى فى شهرين ، مع تحسن شهية المخاطرة فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ،والدولار أيضا يعتبر أفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

بلغت الأسهم الأوروبية مع افتتاح جلسة يوم الخميس الذروة خلال خمسة أشهر بعدما رفض البرلمان البريطاني انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ، قفز مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لأعلى مستوى فى خمسة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 772.46 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ الأول من آذار/مارس الجاري.