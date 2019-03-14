شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» : احذر استخدام هذه الكلونيا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت "الهيئة" أنها سحبت عينات متداولة من المنتج بالأسواق المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بغرض تحليلها للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من مادة الميثانول تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016، إضافةً إلى عدم إدراج المنتج في نظام إدراج منتجات التجميل الالكتروني، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من هذه المادة، قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج اسم "كلونيا FALCON 555 Cologen" وصُنع في المملكة بتاريخ إنتاج 1/1/2018، وصالح لمدة 5 سنوات من تاريخ الإنتاج.
ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدامه، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء» : احذر استخدام هذه الكلونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.