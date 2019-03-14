شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» : احذر استخدام هذه الكلونيا والان نبدء بالتفاصيل

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من كلونيا "FALCON 555 Cologen" لتجاوزه الحد المسموح به من مادة الميثانول.

وأوضحت "الهيئة" أنها سحبت عينات متداولة من المنتج بالأسواق المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بغرض تحليلها للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية من مادة الميثانول تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقمSFDA.CO/GSO 1943:2016، إضافةً إلى عدم إدراج المنتج في نظام إدراج منتجات التجميل الالكتروني، مشيرةً إلى أن التعرّض لنسب عالية من هذه المادة، قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج اسم "كلونيا FALCON 555 Cologen" وصُنع في المملكة بتاريخ إنتاج 1/1/2018، وصالح لمدة 5 سنوات من تاريخ الإنتاج.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بعدم استخدامه، والتخلّص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.