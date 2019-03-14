وزير الطاقة الروسي نوفاك لن يحضر اجتماع لجنة أوبك والمنتجين المستقلين يوم الاثنين

قال مصدران مطلعان لرويترز إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لن يحضر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة المقرر عقده في باكو عاصمة أذربيجان يوم الاثنين القادم.
وأضاف المصدران أن نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين سيمثل روسيا في الاجتماع.
وذكرت مصادر أن نوفاك سيكون في باكو يوم الاحد وكذلك وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.
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