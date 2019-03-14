شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: الجناح المصرى فى برلين وجه رسائل إيجابية للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن مشاركة مصر فى بورصة برلين الأسبوع الماضى قدمت رسائل إيجابية وعصرية للعالم الخارجى عن مصر ومقاصدها السياحية، مؤكدة على أن الجناح المصرى ظهر بشكل حضارة ومعاصر.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط فى لقاء صحفى اليوم لعرض نتائج بورصة برلين السياحية، أنه لأول مرة منذ سنوات يكون هناك مجلس إدارة منتخب لإتحاد الغرف السياحية، وكانوا متواجدين فى اللقاءات المهنية الأمر الذى منح ثقة للخارج بأن هناك رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يتم العمل من خلالها.

وعقدت وزيرة السياحة، لقاء صحفيا أعلنت خلاله عن نتائج المشاركة المصرية بمعرض برلين السياحي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، حيث قدمت شرحا تفصيليا نتائج اللقاءات المهنية والإعلامية التي عقدتها خلال المعرض.

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كما تحدثت عن الأساليب الترويجية والتسويقية الحديثة التي تم استخدامها داخل الجناح المصري بالمعرض، والتي لاقت إعجاب الزوار من العاملين بالقطاع السياحي العالمي أو الجمهور العادي.