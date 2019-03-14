شكرا لقرائتكم 724 في المئة زيادة في السيولة المتداولة ببورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 27 دقيقة في 14 مارس 2019 - اخر تحديث في 14 مارس 2019 / 18:29

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم ارتفاعا قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 724 في المئة الى 195 مليون دينار في مقابل 24 مليونا لليوم السابق فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 357 في المئة الى 483 مليون سهم في مقابل 106 ملايين، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 86 في المئة الى 8604 صفقات في مقابل 4637 صفقة.



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وصاحب ارتفاع معدلات الاداء، ارتفاعا في مؤشر السوق الاول أمس بنسبة بلغت 1.20 في المئة تعادل 67 نقطة، صعودا الى مستوى 5667 نقطة في مقابل 5600 نقطة امس، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.05 في المئة تعادل 3 نقاط الى 4745 نقطة في مقابل 4747 نقطة ، وصعد مؤشر السوق العام 0.84 في المئة تعادل 44 نقطة صعودا الى 5347 نقطة في مقابل 5303 نقاط لليوم السابق.

وجاء سهم « وطني» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.75 في المئة، وصولاً إلى 935 فلس، من تداول 112 مليون سهم، حقق بها اكبر سيولة بلغت 104.2 مليون دينار، نُفذت من خلال 1560 صفقة.

وسجل سهم «ميزان» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 0.82 في المئة، وصولاً إلى 485 فلس، من تداول 9.8 الف سهم، قيمتها بلغت 4750 دينار، نُفذت من خلال 24 صفقات.

وحقق سهم « أهلي متحد » ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 175 مليون دينار، استقر سعره خلالها عند 257 فلس، بزيادة 1.98 في المئة جاءت من تداول 175 مليون سهم.