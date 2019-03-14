شكرا لقرائتكم "إيني" تكتشف حقل غاز في البحر المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - مارسيل نصر | منذ ساعتين في 14 مارس 2019 - اخر تحديث في 14 مارس 2019 / 18:07

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية في بيان اليوم الخميس أنها اكتشفت حقل غاز جديداً في منطقة امتياز "نور" في البحر المتوسط. وأضافت أن الحقل يقع في البحر المتوسط على بعد 50 كلم شمال سيناء، ويجري تقييم الاحتياطات، كما عثرت في البئر "نور 1" على عمود من الغاز يقدر بـ90 متراً.



ولم تختبر الشركة البئر الجديد، لكنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة ومكثفة، مشيرة إلى أنها ستبدأ دراسات الجدوى من أجل الإسراع في استغلال هذه الموارد الجديدة بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف. وتتوزع ملكية امتياز نور البحري، بنسبة 40 في المئة لشركة "إيني"، و25 في المئة لشركة "بي بي"، و20 في المئة لـ"مبادلة" الإماراتية، و15 في المئة لـ"ثروة للبترول".

إلى ذلك شارك وزير البترول المصري طارق الملا في جلسة "نهضة غاز شرق المتوسط" ضمن فعاليات ملتقى "سيرا ويك" العالمي للطاقة الذي يعقد حالياً في مدينة هيوستن الأميركية.

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وأوضح الملا أن اكتشافات الغاز الطبيعي التي شهدتها منطقة شرق المتوسط أخيراً ستساهم في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الغاز المكتشفة وتحقيق الفائدة لشعوب هذه الدول من الثروات الغازية، لافتاً إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص ساهم إيجاباً في التعجيل بتحقيق اكتشافات الغاز وتنميتها في شرق المتوسط.

وأضاف الملا أن "مصر بما تمتلكه من مقومات تعد ركيزة أساسية لمستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط حيث تمتلك حالياً التسهيلات اللازمة لنقل الغاز الطبيعي من خطوط أنابيب ومصانع لإسالة الغاز في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط والتي تتيح الإسراع ببدء الاستفادة المباشرة من غاز شرق المتوسط من خلال ربط الحقول المتكتشفة في المنطقة بالبنية التحتية والتسهيلات المصرية لنقل الغاز الطبيعي وإعادة تصديره خاصة إلى السوق الأوروبية".

والتقى الملا في واشنطن مدير شؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي ريكاردو بوليتي وناقش الجانبان أوجه التعاون الحالية بين مصر والبنك الدولي في مجال الطاقة وسبل دعم البنك لمنتدى غاز شرق المتوسط من خلال المساهمة في تقديم التمويل المطلوب لإنشاء البنية التحتية من مشاريع خطوط أنابيب الغاز لربط حقول شرق المتوسط بمصانع وتسهيلات اسالة الغاز في مصر.

وناقش الملا مع رئيس شركة نوبل انرجي الأميركية ديفيد ستوفر الإجراءات المنفذة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي والبترول والفرص المتاحة أمام الشركات العالمية للاستثمار في مصر في البحث عن البترول والغاز خصوصاً مع طرح مصر لمزايدة عالمية للبحث في منطقة البحر الأحمر التي تعد منطقة بكر واعدة.