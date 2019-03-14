شكرا لقرائتكم خبر عن المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم- أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 8.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.605%، فيما بلغ أعلى عائد 17.65%، وسجل أقل عائد 17.501%.

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وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 9.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.51%، في حين سجل أعلى عائد 17.55%، وأقل عائد 17.1%.