شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع للدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار صرف الدولار تراجعا أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات اليوم الخميس، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر. وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر بمقدار 3 قروش ليسجل 17.35 جنيه للشراء و 17.45 جنيه للبيع، وفى البنك العربى الأفريقى تراجع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل 17.36 جنيه للشراء و17.46 جنيه للبيع. Advertisements وفي البنك التجارى الدولى تراجع سعر صرف الدولار 3 قروش ليسجل 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبى الإسلامى تراجع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل 17.43 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى اليونانى تراجع سعر الدولار ليسجل 17.37 جنيه للشراء و 17.47 جنيه للبيع.

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