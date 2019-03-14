شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الخميس 14-3-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار العملات اليوم، الخميس، 14-3-2019، مقابل الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، وشهد الدولار الأمريكى تراجعا ملحوظا أمام الجنيه، مسجلا 17.35 جنيه للشراء و17.45 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، كما انخفض سعر الريال السعودى وفقا لمتوسط السر بالبنك المركزى عند 4.62 جنيها للشراء، و4.66 جنيها للبيع، فيما تراجع سعر اليورو والدينار الكويتى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.35 جنيه للشراء

17.47 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.35 جنيه للشراء

17.47 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.36 جنيه للشراء

17.46 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.35 جنيه للشراء

17.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.34 جنيه للشراء

17.44 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورواليوم، أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.6 جنيه للشراء، 19.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، انخفاضا طفيفا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.918 جنيه للشراء، و 23.277 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.62 جنيه للشراء، و 4.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم بصورة طفيفة، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.08 جنيه للشراء، 57.47 جنيها للبيع.