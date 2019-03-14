شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تحتفى بـ10 سنوات من الابتكار بإطلاق الهاتف الرائد Galaxy S10 بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، اليوم، خلال احتفالية كبيرة ، بـ 10 سنوات من الابتكار فى سلسلة Galaxy S عبر استعراض أحدث أيقوناتها فى عالم الهواتف الذكية Galaxy S10. والذى يتميز بشاشة عرض أكبر مع كاميرا احترافية متميزة وأداء قوي، الذى تم تصميمه خصيصًا للأشخاص الذين يحلمون بهاتفٍ ذكى فائق الأداء ينقل تجارب الهاتف المحمول إلى مستوى جديد كليًا من التميز.

بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤتمر الصحفى الكشف الأول عن أحدث إضافاتها إلى عائلة A Series الجديدة فى الفئة المتوسطة، للمرة الأولى فى مصر ، والتى تضم A50 و A30 حيث تقدم تجربة مشاهدة رائعة وأداء يدوم طويلاً وكاميرا تلتقط صورًا أكثر قربًا للواقع.

وفى هذا الاطار، صرح جايهوان لى – المدير التنفيذى لشركة سامسونج إليكترونكس مصر: "تمكنّا عبر الإصدارات السابقة فى سلسلة Galaxy S من وضع معايير جديدة للإبتكار فى عالم الهواتف الذكية، وها نحن اليوم ندشن مرحلة جديدة من الإبداع مع إطلاق جهاز Galaxy S10 الذى تم تصميمه بدقة ليلبى تطلعات المستهلكين الذين يحلمون بهاتف ذكى بمواصفات فائقة ومتميزة. لقد حافظت سلسلة Galaxy S على نهجها القائم على الإبتكار والتميز دائمًا من خلال توفيرها تجربة استخدام عالية المستوى للعملاء إلى جانب ميزات ووظائف متجددة باستمرار، ونحن على يقين من أن الهاتف الجديد سيوفر لعملائنا ما يبحثون عنه بالتحديد إلى جانب مساعدتهم على الاستمتاع بشكل أكبر بتجاربهم اليومية."

كما أضاف هشام ابو زينة – رئيس قطاع الهواتف بشركة سامسونج اليكترونكس مصر: "يُعد هاتف Galaxy S10 تتويجًا لابتكارات سامسونج على مدار العقد الماضى والهادفة إلى منح المستخدمين تجارب فريدة من نوعها وتمكينهم من فعل المزيد من الأشياء التى يحبونها ويحلمون بها."

كما صرح أبو زينة قائلًا: "تعد السوق المصرية واحدًا من الأسواق الرئيسية ذات الإهتمام بالتكنولوجيا واقتناء الجديد فى عالم الهواتف الذكية، ومعها تتزايد احتياجات هذا السوق ومتطلباته وهو ما نحاول أن نقدمه فى هواتفنا الجديدة والتى تم تصميمها جميعًا بحيث تجسد احتياجات العملاء المختلفةز والآن، نحاول تقديم ما يتجاوز التوقعات، فالهاتف الذكى الآن، طورته سامسونج ليصبح ميسرًا للحياة وأداة لا غنى عنها وليس اكسسوارًا فقط."

ولفت أبو زينة إلى أن إطلاق هواتف الفئة A الجديدة إلى جانب الهاتف الرائد S10 يعكس فلسفة متوازنة لسامسونج فى مصر، تهدف إلى تنويع المنتجات التى تقدمها فى الأسواق لإرضاء أكبر عدد من العملاء. كما أضاف: "تجمع السلسلة A بين السعر التنافسى والمميزات العالية التى تمنح المستخدمين تجربة استخدام فائقة بأفضل الأسعار، لإن هدفنا هو أن تصبح أحدث التكنولوجيا فى متناول الجميع."





شاشة العرض من نوع Dynamic AMOLED: تجربة مشاهدة بدقة عالية على امتداد الشاشة باستخدام ماسح بصمات أصابع اليد بالموجات فوق الصوتية:

تم تعزيز هاتف Galaxy S10 بأفضل شاشة عرض من سامسونج حتى الآن، وهى أول شاشة عرض ديناميكية على مستوى القطاع. وباعتباره أول هاتف ذكى مزود بتقنيةHDR10 + ، تقدّم الشاشة محتوى رقميًا نابضًا بالحياة، وسيتمكن المستخدمون من خلال ميزة التحديد الديناميكى من رؤية نطاق أوسع للألوان والحصول على صورة واقعية ورائعة. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد شاشة العرض الديناميكية الجديدة فى الهاتف من قبل رابطة الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية وتقنيات المعلومات VDE باعتبارها شاشة متطورة تقدم ألوان مشرقة ونابضة مع نسبة تباين مميزة وذلك لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بمشاهدة ألوان سوداء أكثر عمقاً وبيضاء أكثر إشراقاً.

كما تدعم الشاشة ألوان استثنائية حتى فى بيئات الإضاءة القوية، حيث تم التحقق من هذه الميزة من قبل شركة DisplayMate. كما تعمل شاشة Dynamic AMOLED أيضًا على تقليل الضوء الأزرق من خلال ميزة Eye Comfort المعتمدة من شركة TÜV Rheinland .

كاميرا بمزايا احترافية

وقد قامت سامسونج بتطوير خصائص مبتكرة فى كاميرا الهواتف الذكية مثل خاصيتى البيكسل المزدوج وفتحة العدسة المزدوجة، لذلك يقدّم Galaxy S10 تكنولوجيا جديدة للكاميرا بخصائص أكثر ذكاءً وتطوراً لتمكين المستخدمين من التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة، حيث يأتى هاتف Galaxy S10 بعدسات فائقة الاتساع هى الأولى من نوعها فى سلسلة S Galaxy، مع مجال رؤية يصل إلى 123 درجة، تماماً كالعين البشرية. وتساعد العدسات فائقة الاتساع المستخدمين فى التقاط صور للمشهد بشكل كامل وتعتبر مثالية للالتقاط صور للمناظر الطبيعية والصور البانورامية.

كما يوفر Galaxy S10 للمستخدمين إمكانية تسجيل فيديوهات فائقة الدقة والوضوح مع تقنية تثبيت الصورة الرقمية. ويدعم الهاتف خاصية Super Steady التى تتيح تسجيل اللحظة بشكل مميز. ويمكن للكاميرات الأمامية والخلفية تسجيل الفيديوهات بدقة UHD، وللمرة الأولى على مستوى القطاع، تدعم الكاميرا الخلفية إمكانية تسجيل الفيديوهات بتقنية HDR10+.

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ينقل هاتف Galaxy S10 الميزات الذكية إلى مستوى أعلى من الدقة بفضل وحدة المعالجة العصبية أو الذكاء الاصطناعى (NPU) التى تتيح للمستخدمين الحصول على صور احترافية دون الحاجة إلى إعادة ضبط إعدادات الكاميرا المتقدمة يدوياً. ويمكن لخاصية تحسين المشهد الآن التعرف على المشاهد الإضافية ومعالجتها بشكل أكثر دقة بفضل وحدة المعالجة العصبية. ومن خلال ميزة "اقتراحات الصورة" Shot Suggestion، أصبح من الممكن تحديد توصيات تلقائية لتأطير وتحديد الصور.

أداء ذكى للإستفادة من الهاتف إلى الحد الأقصى

تم تصميم هاتف Galaxy S10 باستخدام مكونات وعناصر متميزة وبرمجيات تستند إلى التعلم الآلى لتوفير أداء متقدم وقوي. ويأتى هاتف Galaxy S10 مع ميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً مما يجعل من الممكن شحن الأجهزة الذكية والأجهزة القابلة للارتداء المتوافقة مع معيار الشحن اللاسلكى Qi. ويمكن لميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً فى هاتف Galaxy S10 شحن الأجهزة القابلة للارتداء المتوافقة مع الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهاتف Galaxy S10 شحن نفسه إضافة إلى جهاز آخر فى نفس الوقت عبر ميزة Wireless PowerShare، بينما يتم توصيله بشاحن عادي، مما يتيح لك ترك الشاحن الثانى فى المنزل.

كما تعمل برمجيات الهاتف المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعى تلقائياً على تحسين أداء البطارية ووحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائى وحتى درجة حرارة الجهاز وفقاً لكيفية استخدام الهاتف، كما تستمر هذه البرمجيات بالتعلم وتحسين أدائها مع مرور الوقت.

يأتى جهاز Galaxy S10 مزودًا بخاصية اتصال لاسلكى ذكية والتى تتيح للمستخدمين الاستمتاع باتصال آمن دون انقطاع من خلال التبديل بشكل سلس بين تقنيتى واى فاى و LTE.

ويعمل هاتف سامسونج الجديد من خلال المساعد الرقمى الذكى "بيكسبي" على أتمتة الأنشطة المسبقة والمخصصة، مثل نشاط القيادة والأنشطة التى يقوم بها المستخدمون قبل النوم والتى يتم تخصيصها وفقاً لعاداتهم.





جميع ميزات سلسلة Galaxy ومنظومة متكاملة من تقنيات الجيل التالي

تقدّم سلسلة هواتف Galaxy S10 جميع المزايا والوظائف المبتكرة التى قدمتها سامسونج فى سلسلة Galaxy S مع مزايا جديدة، حيث تأتى الهواتف مع أكبر سعة تخزين متوفرة عبر أجهزة Galaxy، حيث يدعم جهاز Galaxy S10 مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، فى حين يأتى هاتف Galaxy S10+ بمساحة داخلية 128 جيجابايت و512 جيجابايت، مع القدرة على إضافة بطاقة تخزين خارجة microSD بسعة 512 جيجابايت ويمكن أن تصل سعة التخزين حتى 1.5 تيرابايت.

بالنسبة لمعايير الأمان والحماية، وتم تصميم Galaxy S10 بالاعتماد على منصة الحماية الموثوقة Samsung Knox التى توفر مستويات عالية من الأمان لبيانات المستخدمين بالإضافة إلى وحدة تخزين آمنة.





Galaxy A50 مواصفات أعلى للسلسلة A بتقنيات إتصال وتصوير أعلى

يوفر جهاز Galaxy A50 المصمم لتحسين الإتصال، وميزات الكاميرا وتصوير غير مسبوقة، وبطارية طويلة الأمد، وشحن سريع وشاشة Infinity-U. علاوة على ذلك، تم تصميم الكاميرا الثلاثية للجهاز لالتقاط الصور التى تقلد فى طبيعتها واقعية رؤية العين البشرية، كما أنها تدعم عدسات Urtla-Wide المقترنة بوظيفة "التبديل الذكي" التى تتيح للمستخدمين تحديد وضع Wide Shot والتوصية به عند اتقاط الصور البانورامية. كما تقوم الكاميرا الرئيسية بدقة 25 ميجابكسل بالتقاط صور حية فى وضح النهار. بينما فى الظلام والإضاءات المنخفضة، تتيح العدسة المبتكرة لقطات واضحة من خلال اكتشاف المزيد من الضوء وتقليل الضوضاء. تدعم الكاميرا Depth Lens لصورًا أكثر عمقًا، وتوفر تجربة Live Focus التى تتيح المزيد من التحديد والدقة على الصور. وتدعم الكاميرا تقنيات الذكاء الإصطناعى للتعرف على 20 مشهدًا وتحسينها باستخدام Scene Optimizer. وتدعم الكاميرا أيضًا الصور الشخصية "البورتريه" فى الكاميرا الأمامية اعتمادًا على خاصية Selfie Focus التى تركز على العنصر الأساسى فى الصورة وتقوم بالتركيز بشكل أقل على تفاصيل الخلفية.





Galaxy A30: قوة البطارية تجتمع بالشاشة الغامرة

من ناحية أخرى، تم تزويد جهاز Galaxy A30 ببطارية قوية بقوة 4000 مللى أمبير فى الساعة وشاشة عرض فائقة الدقة مقاس 6.4 بوصة بتقنية Super AMOLED Infinity-U تقدم تجربة رائعة ومثالية للألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو وتعدد المهام والتصفح. بالإضافة إلى الأداء السلس وتصميم الشاشة المذهل، يشتمل A30 على ميزات الكاميرا المتقدمة مثل الكاميرا المزدوجة، بما فى ذلك العدسة ذات الزاوية العريضة الفائقة، بالإضافة إلى ميزة فتح الهاتف باستخدام بصمات الأصابع على الجهة الخلفية من الهاتف وإمكانية قفل الهاتف من خلال مسح وجه المستخدم بسهولة.

موعد توفر الهواتف والطلب المسبق

ستتوفر هواتف Galaxy S10 و+Galaxy S10 وGalaxy S10e بألوان الأبيض والأسود والأخضر، كما سيتوفر هاتف +Galaxy S10 فى طرازين مميزين وجديدين بالكامل: السيراميكى الأسود والأبيض فى السوق المصرى رسميا من يوم 15 مارس 2019.