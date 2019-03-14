شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التصديري للأثاث: بعثة للترويج للمنتجات المصرية بأسواق كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ايهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، عن تنظيم المجلس بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة بعثة تضم 15 شركة مصرية لزيارة كينيا خلال الفترة من 19 الي ٢٢ مارس الحالي، حيث تم الترتيب لعقد لقاءات ثنائية لهذه الشركات مع كبار مستوردي الاثاث وكبري المشاريع الفندقية والسياحية بكينيا الي جانب القيام بزيارات ميدانية لأهم المناطق الصناعية الكينية، لافتا إلى أن الشركات المصرية المشاركة في البعثة متخصصة في صناعة الاثاث المنزلي والخارجي والأثاث الفندقي بجميع انواعه الي جانب شركات متخصصة في وحدات الاضاءة حيث نأمل في الفوز بتعاقدات تصديرية الي السوق الكينية تتناسب مع قدراتنا التصنيعية.

وحول نتائج الدورة الـ 15 لمعرض فيرنكس اند ذا هوم ، قال ان المعرض شهد فوز قطاع الاثاث المصري بالعديد من الصفقات التصديرية الكبيرة، عقدها اكثر من 170 من ممثلي الشركات والسلاسل العالمية المتخصصة في تسويق منتجات الاثاث من 34 دولة اعضاء بعثة مشترين اجانب استقدمها المجلس التصديري لزيارة المعرض.

واضاف أن المجلس التصديري بالتعاون مع غرفة صناعة الخشاب والشركة المنظمة للمعرض انتهوا من اعداد تقرير بنتائج الدورة الخامسة عشرة للمعرض، لافتا الي ان نتائج الدورة تعد افضل بشكل ملحوظ من نتائج الدورة السابقة التي نظمت في نوفمبر الماضي، حيث اكدت الشركات المصرية المشاركة بالمعرض والبالغ عددها 120 شركة انها عقدت الكثير من الصفقات التصديرية بجانب التعاقد علي مبيعات للسوق المحلية وبأرقام تفوق الدورة الماضية وهو ما يرجع الي ارتفاع مستوي المعروضات من حيث التصميمات والجودة والعروض السعرية المنافسة وأيضا الخصومات في فترة المعرض والتي زادت علي الـ 50%.

Advertisements

وقال أن المجلس التصديري بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب، يتعاونان حاليا في تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع التي تستهدف زيادة القيمة المضافة بصناعات الاثاث من 50% حاليا الي اكثر من 60% وجذب استثمارات جديدة لصناعات الاثاث والصناعات المغذية، عبر الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بالقطاع.